Роналду и Погба могут летом поменяться клубами

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Роналду и Погба могут летом поменяться клубами

Фото твиттер Futebol Interior

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в громком обмене игроками с "Ювентусом", утверждает Tuttosport.

По информации источника, "красные дьяволы" хотят вернуть нападающего Криштиану Роналду и готовы предложить взамен полузащитника Поля Погба.

Рыночная стоимость португальца оценивается в 50 миллионов евро, а француза – в 60 миллионов.

36-летний Роналду в минувшем сезоне забил 36 мячей и сделал 4 ассиста в 44 играх.

28-летний Погба за указанный период отличился 6 голами и 9 результативными передачами в 42 матчах.

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