Роналду и "Реал" подпишут новый контракт

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду и "Реал" подпишут новый контрактМадридский "Реал" подпишет новый контракт со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, новое соглашение между 32-летним форвардом и его клубом будет подписано уже зимой. По нему оклад португальца увеличится до 30-ти миллионов евро за сезон без вычета налогов, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

Напомним, Роналду сделал громкое обещание перед своими партнерами по "Реалу". | soccernews.ru

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