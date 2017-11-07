Роналду и "Реал" подпишут новый контракт

Мадридский "Реал" подпишет новый контракт со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, новое соглашение между 32-летним форвардом и его клубом будет подписано уже зимой. По нему оклад португальца увеличится до 30-ти миллионов евро за сезон без вычета налогов, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

Напомним, Роналду сделал громкое обещание перед своими партнерами по "Реалу". | soccernews.ru