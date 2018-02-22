Роналду и Васкес - самые результативные игроки "Реала" в 2018-м году

Криштиану Роналду делит с Лукасом Васкесом первое место по количеству результативных действий среди игроков мадридского "Реала" в 2018-м году.

Так, на счету португальского бомбардира с начала января числится уже 10 забитых мячей и две результативные передачи во всех турнирах. Васкес же отметился за это время 4 результативными ударами и 8 ассистами.

Отметим, что первый сыграл в текущем году 8 игр, а второй - 13.

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