Роналду и Васкес - самые результативные игроки "Реала" в 2018-м году

Теги реал мадридкриштиану роналдулукас васкес

Роналду и Васкес - самые результативные игроки "Реала" в 2018-м годуКриштиану Роналду делит с Лукасом Васкесом первое место по количеству результативных действий среди игроков мадридского "Реала" в 2018-м году.

Так, на счету португальского бомбардира с начала января числится уже 10 забитых мячей и две результативные передачи во всех турнирах. Васкес же отметился за это время 4 результативными ударами и 8 ассистами.

Отметим, что первый сыграл в текущем году 8 игр, а второй - 13.

Не пропустите: Роналду остался недоволен игрой Тео Эрнандеса. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 24 48
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Хетафе 24 33
10 Бетис 24 33
11 Сельта Виго 24 32
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