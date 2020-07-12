Роналду и Зидан могут оказаться в "Марселе"

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Роналду и Зидан могут оказаться в "Марселе"

Потенциальный владелец "Марселя" Мохамед Аячи Айруди заявил, что он готов пригласить во французский клуб главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мне нравится действующий тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш. Но будущее покажет, приглашу ли я Зидана. 

Я люблю футбол. Мне нравится немецкая дисциплина, огонь "Барселоны". Есть только один Футболист, которого я никогда не забуду, — это Криштиану Роналду. В нем сочетается уважение и дисциплина. Будет ли Роналду в "Марселе"? В жизни все возможно", - приводит слова Айруди Le Figaro.

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