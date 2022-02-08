Роналду и Зидан могут воссоединиться в ПСЖ

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Ближайшим летом нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в ПСЖ.

По информации Marca, высока вероятность, что Зинедин Зидан захочет видеть португальца в своей команде, если возглавит парижан вместо Маурисио Почеттино.

Напомним, что 37-летний форвард работал вместе с французским наставником в "Реале" в период с 2016 по 2018 год.

Ранее СМИ писали, что Роналду будет готов покинуть "МЮ", если по итогам сезона "красные дьяволы" не попадут в зону Лиги Чемпионов.

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