Роналду: "Играть в финале Лиги наций всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте"

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Роналду: "Играть в финале Лиги наций всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего ждет от финального матча Лиги наций с Голландией. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Для меня часть - выступать за сборную. Это моя страна. Играть в финале турнира всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте.

Голландия - отличная команда. Они играют очень хорошо. Я следил за ними в последних матчах. У Голанндии есть отличные футболисты - молодые и опытные. Мы понимаем, что они будут очень непростом соперником. Но финал есть финал", - сказал португалец.

Напомним, в полуфинальном матче сборной Португалии со Швейцарией Роналду оформил хет-трик и помог команде выиграть.

Финальная встреча состоится 9 июня в Порту. Победитель получит путевку на Евро-2020.

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