Роналду: "Играть в финале Лиги наций всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте"
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего ждет от финального матча Лиги наций с Голландией. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"Для меня часть - выступать за сборную. Это моя страна. Играть в финале турнира всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте.
Голландия - отличная команда. Они играют очень хорошо. Я следил за ними в последних матчах. У Голанндии есть отличные футболисты - молодые и опытные. Мы понимаем, что они будут очень непростом соперником. Но финал есть финал", - сказал португалец.
Напомним, в полуфинальном матче сборной Португалии со Швейцарией Роналду оформил хет-трик и помог команде выиграть.
Финальная встреча состоится 9 июня в Порту. Победитель получит путевку на Евро-2020.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
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|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
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|Маритиму
|34
|39
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|Портимоненсе
|34
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|Витория Сетубал
|34
|36
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|КД Тондела
|34
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|16
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|32
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|Насьонал
|34
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|Фейренсе
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|20