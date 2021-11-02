Роналду - игрок месяца в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Роналду занял первое место по результатам голосования. В октябре форвард провел пять матчей, забил два мяча и отдал один голевой пас. Стоит отметить, что португалец был признан лучшим и по итогам сентября.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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