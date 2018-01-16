Роналду - игрокам "Реала": "Наши приоритеты - Лига Чемпионов и Кубок Испании"

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Роналду - игрокам "Реала": "Наши приоритеты - Лига Чемпионов и Кубок Испании"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выступил на тренировке перед одноклубниками и назвал им цели на остаток сезона, сообщает Marca.

"Наши приоритеты - Лига Чемпионов и Кубок Испании. Мы будем бороться за победу в этих турнирах", – сказал Роналду.

Напомним, что после 19 туров "Реал" занимает четвертое место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 19 очков.

При этом "Реал" вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с ПСЖ. А в четвертьфинале Кубка Испании королевский клуб встретится с "Леганесом".

Не пропустите: Роналду не сыграет с "Леганесом". | http://soccernews.ru

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