Роналду: "Игру лучшего качества на этом газоне не показать"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о победе над Новой Зеландией (4:0).

"Отличная игра! Я помог команде, забил первый гол, кроме пенальти у меня были и другие голевые моменты. Сегодня нам было важно победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и вышло: забили два гола. Кстати, поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли и вышли в полуфинал.

Мы знаем, что у нас в любом случае будет сложный соперник. И Чили, и Германия - сильные сборные. Однако и мы очень сильны. Верим в себя, верим в то, что победим" - приводят слова Роналду российские СМИ.

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