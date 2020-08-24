Роналду или Месси не выиграли бомбардирскую гонку в Лиге Чемпионов впервые за 13 лет

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в бомбардирских гонках Лиги Чемпионов.

После сезона 2006/07, когда главным голеадором турнира стал бразилец Кака, только португалец и аргентинец занимали первое место в списке игроков с наибольшим количеством голов в розыгрыше ЛЧ.

За это время Роналду становился лучшим бомбардиром самого престижного евросоревнования 6 раз, а Месси - 5 раз. Ещё в одном случае они оказались на вершине вместе.

В сезоне 2019/20 Левандовски забил в Лиге Чемпионов 15 мячей, Роналду - 4, Месси - 3.

Не пропустите: Левандовски - лучший бомбардир сезона в топ-5 лигах Европы, Роналду - третий, Месси - нет в пятёрке. | http://soccernews.ru