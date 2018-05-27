Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду имеет на руках договоренность о переходе в другой клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец уже согласовал свой будущий переход на личном уровне в "Манчестер Юнайтед". При этом в качестве запасного ухода своего ухода из "Сантьяго Бернабеу" 33-летний нападающий рассматривает ПСЖ.

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, футболисты "Реала" остались недовольны высказываниями Роналду. | soccernews.ru