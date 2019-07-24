Роналду имеет самый большой заработок в Instagram

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду имеет хороший заработок в Instagram.

Так, 34-летний португалец за один рекламный пост получает около 870 тысяч евро.

На второй позиции расположился Неймар - 650 тысяч евро за пост, на третьем месте Лионель Месси - 580 тысяч евро.

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