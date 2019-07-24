Роналду имеет самый большой заработок в Instagram

Теги криштиану роналдулионель мессинеймар

Роналду имеет самый большой заработок в Instagram

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду имеет хороший заработок в Instagram.

Так, 34-летний португалец за один рекламный пост получает около 870 тысяч евро.

На второй позиции расположился Неймар - 650 тысяч евро за пост, на третьем месте Лионель Месси - 580 тысяч евро.

Читайте также: Роналду совершил трогательный поступок для ребенка во время матча с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов