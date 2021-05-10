Роналду имеет удручающую статистику в проигранном матче с "Миланом"

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провалил матч 35-го тура Серии А против "Милана".

Португалец провёл на поле 90 минут, в течение которых он:

1) ни разу не пробил в створ ворот соперника (всего ударов - 2);

2) совершил 1 успешную попытку дриблинга из 4;

3) точность пасов - 76,5 процента (26 из 34).

В итоге "Ювентус" был разгромлен дома "Миланом" со счётом 0:3.

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