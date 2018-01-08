Роналду интересен вариант с переходом в "Челси"

Ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду интересен вариант с переходом в лондонский "Челси".

Как информирует испанская пресса, "аристократы" обозначили свой реальный интерес к португальскому форварду. В СМИ же активно муссируются слухи о том, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" недоволен своей жизнью в Мадриде и готов вернуться в Англию. Но учитывая, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" не заинтересован в его услугах, Роналду вполне будет готов перебраться в "Челси".

Напомним, "Реал" не планирует пересматривать контракт Роналду. | soccernews.ru