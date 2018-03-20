Роналду интересовался жизнью в Китае

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Роналду интересовался жизнью в Китае

Бывший главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари заявил, что нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду спрашивал у него о жизни в Китае.

"Роналду неоднократно спрашивал меня о жизни в Китае и я описал ему всё в подробностях. Почему бы ему не перебраться туда? Нужно понимать, что у Роналду есть бренды, целая индустрия, а Китай - крупнейшая в мире страна. И я сказал ему то, что всегда говорю - у кого есть возможность, тот должен ехать в Китай" - цитирует Сколари Goal.com.

Напомним, что в январе сообщалось о желании "Тяньцзинь Цюаньцзянь" купить 33-летнего Роналду, контракт которого с "Реалом" истекает в 2021 году.  

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