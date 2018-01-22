В настоящее время ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду интересуется лишь один клуб.

Как информирует испанская пресса, заинтересованность в приобретении 32-летнего португальца проявил пока лишь один из китайских клубов, который готов предложить футболисту многомиллионный контракт. Однако сам пятикратный обладатель "Золотого мяча" в следующем сезоне планирует продолжить выступления в Европе.

Напомним, Роналду назвал Месси плохим футболистом. | soccernews.ru