Роналду интересуется лишь один клуб

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Роналду интересуется лишь один клубВ настоящее время ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду интересуется лишь один клуб.

Как информирует испанская пресса, заинтересованность в приобретении 32-летнего португальца проявил пока лишь один из китайских клубов, который готов предложить футболисту многомиллионный контракт. Однако сам пятикратный обладатель "Золотого мяча" в следующем сезоне планирует продолжить выступления в Европе.

Напомним, Роналду назвал Месси плохим футболистом. | soccernews.ru

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Андрюха

Ну хоть не у меня одного все плохо

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2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
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