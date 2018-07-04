Роналду ищет жильё в Турине

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Роналду ищет жильё в Турине

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду ищет жильё в Турине, сообщает Marca.

По сведениям издания, 33-летний португалец дал поручение своим представителям подобрать ему дом в итальянском городе, где базируется "Ювентус".

СМИ в последние дни активно сватают Роналду в "старую синьору". Однако есть данные, что таким образом агент футболиста Жорже Мендеш набивает цену своему клиенту в переговорах с "Реалом" по новому контракту.

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