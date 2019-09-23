Роналду из-за травмы может пропустить матч 5-го тура Серии А

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Роналду из-за травмы может пропустить матч 5-го тура Серии А

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду из-за травмы может пропустить матч 5-го тура Серии А с "Бришией". Об этом рассказал главный тренер Маурицио Сарри. Об этом сообщает football-italia.

"Вчера у команды был восстановительный день после матча с "Вероной". Пока не знаю, кому дать отдохнуть. Роналду вчера чувствовал дискомфорт в бедре, но это нормально после тех игр за неделю.

Кому нужен отдых мы поймем после медицинский отчетов: Роналду, Матюиди или Бонуччи", - сказал Сарри.

Матч "Брешия" - "Ювентус" пройдет завтра, 24 сентября, на стадионе "Марио Ригамонти". Начало встречи - в 22:00 (мск).

А еще: Балотелли заявил, что ему неинтересно противостояние с Роналду| http://soccernews.ru
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