Роналду избегает встречи с Пересом

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Роналду избегает встречи с ПересомНовоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду избегает встречи с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом.

Так, по сведениям Il Corriere dello Sport, португальский бомбардир собирался посетить тренировочную базу "сливочных", чтобы попрощаться со своими бывшими партнерами по команде. Однако свой визит в столицу Испании пятикратный обладатель "Золотого мяча" отменил, так как желает избежать встречи с боссом королевского клуба, с которым у него в последнее время разладились отношения.

Напомним, Перес планирует потратить 250 миллионов евро на покупку двух игроков на замену Роналду. | soccernews.ru

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