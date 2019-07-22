Роналду избежал обвинений в изнасиловании американки



Португальский нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет обвинен в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает The Sun.

По сведениям издания, полиция прекратила расследование, так как вина футболиста не была доказана.

Ранее сообщалось, что 34-летняя Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. После этого она, по некоторым данным, получила от игрока 375 тысяч долларов за неразглашение информации.

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