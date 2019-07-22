Роналду избежал обвинений в изнасиловании американки

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду избежал обвинений в изнасиловании американки
Португальский нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет обвинен в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает The Sun.

По сведениям издания, полиция прекратила расследование, так как вина футболиста не была доказана.

Ранее сообщалось, что 34-летняя Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. После этого она, по некоторым данным, получила от игрока 375 тысяч долларов за неразглашение информации.

Не пропустите: Роналду совершил трогательный поступок для ребенка во время матча с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"

Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов