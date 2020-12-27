Роналду избежит карантина после поездки в Дубай на Globe Soccer Awards

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отправился на частным самолетом в Дубай на церемонию вручения премии Globe Soccer Awards, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец, наряду с Лионелем Месси и Робертом Левандовским, стал претендентом на награду лучшему игроку года.