Роналду избежит карантина после поездки в Дубай на Globe Soccer Awards

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Роналду избежит карантина после поездки в Дубай на Globe Soccer AwardsФорвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отправился на частным самолетом в Дубай на церемонию вручения премии Globe Soccer Awards, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец, наряду с Лионелем Месси и Робертом Левандовским, стал претендентом на награду лучшему игроку года.

В Италии сейчас действует жесткий протокол по предотвращению коронавируса. Под него попадают все, кто возвращающиеся в Италию из-за границы с 21 декабря по 6 января.

Однако, звезда "Старой синьоры" избежит процедуры самоизоляции.

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