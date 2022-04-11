Роналду избежит наказания от "МЮ" за разбитый телефон фаната

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет наказан за то, что разбил мобильный телефон 14-летнего болельщика по окончании матча 32-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:1), сообщает The Sun.

По сведениям источника, руководство английского клуба удовлетворено тем, что футболист принес в инстаграме извинения, которые, впрочем, не устроили маму мальчика. При этом разбирательство инцидента продолжит полиция.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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