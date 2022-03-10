Роналду избежит наказания за поездку в Португалию

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Роналду избежит наказания за поездку в Португалию

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет наказан за то, что улетел в Португалию перед матчем 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист не спрашивал разрешения на поездку у руководства, но его присутствие на стадионе не было обязательным, а выйти на поле он все равно не мог из-за травмы.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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