Роналду излечился от коронавируса

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Роналду излечился от коронавируса

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду излечился от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, футболист болел на протяжении 19 дней. Из-за болезни он пропустил матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной" (0:2).

В скором времени Роналду приступит к тренировкам в общей группе.

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