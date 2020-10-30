Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду излечился от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Отметим, футболист болел на протяжении 19 дней. Из-за болезни он пропустил матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной" (0:2).



В скором времени Роналду приступит к тренировкам в общей группе.



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