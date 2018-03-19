Роналду изменил свою риторику в судебном разбирательстве о налоговом мошенничестве

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Роналду изменил свою риторику в судебном разбирательстве о налоговом мошенничествеВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду изменил свою риторику в судебном разбирательстве о налоговом мошенничестве, которое приписывает ему испанские власти.

Так, по сведениям El Mundo, 33-летний футболист написал письменное обращение в прокуратуру, в котором согласился выплатить штраф, размер которого будет установлен обвинителем, в обмен на закрытие против него уголовного дела.

Отметим, что до последнего времени португалец отказывался признавать свою вину в невыплате в испанскую казну налогов на сумму 14,7 миллионов евро и идти на сделку с прокуратурой.

Не пропустите: в шести последних матчах Ла Лиги Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17. | soccernews.ru

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