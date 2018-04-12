Роналду извинился перед Буффоном за забитый гол

Теги реал мадридювентускриштиану роналдуджанлуиджи буффон

Роналду извинился перед Буффоном за забитый голФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду извинился перед голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном за забитый им гол, который решил исход противостояния их команд в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Так, по окончанию матча, когда 40-летний вратарь "старой синьоры" давал интервью, португалец подошел к нему, обнял и поцеловал. При этом на своем родном языке пятикратный обладатель "Золотого мяча" сказал: "Извини меня".

Напомним, Роналду прокомментировал недовольство игроков "Ювентуса" по поводу назначенного пенальти. | soccernews.ru

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