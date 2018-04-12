Роналду извинился перед Буффоном за забитый гол

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду извинился перед голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном за забитый им гол, который решил исход противостояния их команд в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Так, по окончанию матча, когда 40-летний вратарь "старой синьоры" давал интервью, португалец подошел к нему, обнял и поцеловал. При этом на своем родном языке пятикратный обладатель "Золотого мяча" сказал: "Извини меня".

Напомним, Роналду прокомментировал недовольство игроков "Ювентуса" по поводу назначенного пенальти. | soccernews.ru