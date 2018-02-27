Роналду, Каземиро, Марсело и Модрич не помогут "Реалу" в матче с "Эспаньолом"

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Роналду, Каземиро, Марсело и Модрич не помогут "Реалу" в матче с "Эспаньолом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил список из 10 футболистов, которые попали в заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом".

Из-за проблем с желудком в заявку не попал бразильский полузащитник Каземиро, а нападающий Криштиану Роналду получил отдых. Также участие в матче не примут травмированные Марсело, Лука Модрич и Тони Кроос.

Заявка "Реала" на матч с "Эспаньолом" выглядит так:

вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан

защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими

полузащитники: Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Оскар Родригес

нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Матч "Эспаньол" – "Реал" состоится сегодня, 27 февраля и начнется в 22:00 мск.

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