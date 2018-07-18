Роналду, Кейн и Мбаппе вошли в сборную мечты ЧМ-2018 по версии болельщиков

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Роналду, Кейн и Мбаппе вошли в сборную мечты ЧМ-2018 по версии болельщиков

Болельщики определили символическую команду мечты по итогам Чемпионата Мира 2018.

Голосование проходило на сайте ФИФА.

Символическая сборная выглядит так:

вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)

защитники: Рафаэль Варан (Франция), Тиаго Силва (Бразилия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия)

полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия)

нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Харри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).

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