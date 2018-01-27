Роналду: "Конечно, я хочу остаться в "Реале"
Форвард "Реала" Криштиану Роналду доволен своими выступлениями в Испании.
По словам футболиста, он хочет остаться в мадридском клубе.
"Конечно, я хочу остаться в "Реале". Я живу здесь с 2009 года, мне нравится, какая здесь погода, здесь хорошие люди. Плюс, это близко к Португалии, я могу поехать домой на машине. Испания – великая страна, мне она нравится, и я люблю играть за свой клуб", - сказал он.
На счету Роналду в "Реале" 419 матчей во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 424 гола и 128 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Хетафе
|20
|27
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|12
|Бетис
|20
|27
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|20
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|21
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