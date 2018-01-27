Роналду: "Конечно, я хочу остаться в "Реале"

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Роналду: "Конечно, я хочу остаться в "Реале"Форвард "Реала" Криштиану Роналду доволен своими выступлениями в Испании.

По словам футболиста, он хочет остаться в мадридском клубе.

"Конечно, я хочу остаться в "Реале". Я живу здесь с 2009 года, мне нравится, какая здесь погода, здесь хорошие люди. Плюс, это близко к Португалии, я могу поехать домой на машине. Испания – великая страна, мне она нравится, и я люблю играть за свой клуб", - сказал он.

На счету Роналду в "Реале" 419 матчей во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 424 гола и 128 результативных передач.

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