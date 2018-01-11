Роналду конфликтует со своими партнерами по команде

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду конфликтует со своими партнерами по командеВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду конфликтует со своими партнерами по команде, информирует испанская пресса.

Сообщается, что слова португальца о том, что летние новички королевского клуба оказались слабее ушедших игроков не понравились многим его одноклубникам, в том числе и некоторым из ветеранов. Добавляет напряженности в отношениях пятикратного обладателя "Золотого мяча" со своими партнерами по команде и то, что звездный игрок пока сам не может выйти на свой прежний высокий уровень, не уставая при этом указывать на ошибки других.

Напомним, Роналду демонстрирует худшую результативность в Ла Лиге за время своих выступлений за "Реал". | soccernews.ru

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