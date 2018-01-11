Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду конфликтует со своими партнерами по команде, информирует испанская пресса.

Сообщается, что слова португальца о том, что летние новички королевского клуба оказались слабее ушедших игроков не понравились многим его одноклубникам, в том числе и некоторым из ветеранов. Добавляет напряженности в отношениях пятикратного обладателя "Золотого мяча" со своими партнерами по команде и то, что звездный игрок пока сам не может выйти на свой прежний высокий уровень, не уставая при этом указывать на ошибки других.

Напомним, Роналду демонстрирует худшую результативность в Ла Лиге за время своих выступлений за "Реал". | soccernews.ru