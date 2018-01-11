Роналду контактирует с европейским грандом

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду контактирует с французским ПСЖ, информирует испанская пресса.

Сообщается, что португальский форвард уже обсудил поверхностно с представителями парижан условия его возможного переезда во Францию. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" рассчитывает, что "красно-синие" будут готовы удовлетворить его высокие финансовые запросы.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Реал".

Напомним, пять игроков "Реала" открыто выступили против Роналду. | soccernews.ru