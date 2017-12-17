Роналду контактирует с Озилом относительно его будущего

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду контактирует со своим бывшим партнером по королевскому клубу Месутом Озилом, ныне выступающим за лондонский "Арсенал", относительно его будущего.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний португалец связался с хавбеком "канониров", которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и каталонская "Барселона", чтобы посоветовать тому не переходить в стан "сине-гранатовых".

Напомним, Роналду все еще ждет от "Реала" нового контракта. | soccernews.ru