Роналду - Король Ночи: испанское издание выполнило обложку к матчам ЛЧ в стиле "Игры Престолов"
Испанское издание AS выполнило особенную обложку к ответным четвертьфинальным матчам Лиги Чемпионов, выполнив ее в стиле сериала "Игра Престолов".
В качестве центрального персонажа выполнен нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который изображен в образе Короля Ночи.
Напомним, что 16 и 17 апреля состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов:
16 апреля
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (первый матч - 1:0)
"Ювентус" - "Аякс" (первый матч - 1:1)
17 апреля
"Порту" - "Ливерпуль" (первый матч - 0:2)
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" (первый матч - 0:1)
Не пропустите: "Ливерпуль" назвал заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Порту". | http://soccernews.ru
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