Роналду - Король Ночи: испанское издание выполнило обложку к матчам ЛЧ в стиле "Игры Престолов"



Испанское издание AS выполнило особенную обложку к ответным четвертьфинальным матчам Лиги Чемпионов, выполнив ее в стиле сериала "Игра Престолов".

В качестве центрального персонажа выполнен нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который изображен в образе Короля Ночи.

Напомним, что 16 и 17 апреля состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов:

16 апреля

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (первый матч - 1:0)

"Ювентус" - "Аякс" (первый матч - 1:1)

17 апреля

"Порту" - "Ливерпуль" (первый матч - 0:2)

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" (первый матч - 0:1)

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