Роналду: "Козлиная бородка приносит мне удачу"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос журналистов о том, почему стал отращивать козлиную бородку.

"Это наша с Куарежмой шутка. Перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. А потом сказал остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании.

Я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю", – сказал Роналду.

В двух матчах первенства Роналду забил четыре мяча.

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