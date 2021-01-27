Роналду красиво поздравил Джорджину с днем рождения

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил с днем рождения свою девушку Джорджину Родригес, которой исполнилось 27 лет.

"Мои наилучшие пожелания, любовь всей моей жизни", - написал Роналду в своем Instagram.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Невеста Роналду планирует запустить собственный бренд одежды. | http://soccernews.ru