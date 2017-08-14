Роналду красивым ударом вывел "Реал" вперед и через несколько минут был удален

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Роналду красивым ударом вывел "Реал" вперед и через несколько минут был удален

На 80-й минуте Криштиану Роналду прекрасным ударом вывел "Реал" вперед.

Однако через несколько минут португалец покинул поле получив вторую желтую. | http://soccernews.ru

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