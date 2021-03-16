Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных

"Манчестер Сити" делает очередной шаг к чемпионству, МЮ закрепился в зоне ЛЧ

В 28-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы убедительно разобралась с "Фулхэмом" (3:0). "Сити" сохранил отрыв от "Манчестер Юнайтед" и "Лестера" в 14 и 15 очков соответственно. Возвращение чемпионской короны в голубую часть "Манчестера" – дело времени, учитывая невероятную форму подопечных Хосепа Гвардиолы. Впрочем, конкуренты (если их еще можно так назвать) стараются не отставать. "Лестер" легко разобрался с "Шеффилд Юнайтед", отправив в ворота главного аутсайдера Премьер-лиги 5 мячей. А вот "красные дьяволы" выиграли очень важный поединок с точки зрения борьбы за Лигу Чемпионов. Подопечные Сульшер реализовали один из немногих моментов у ворот Лукаша Фабиански – правда, помог защитник "Вест Хэма" Крейг Доусон, который срезал мяч в собственные ворота. Эта победа позволила манкунианцам оторваться от "молотов" уже на 9 очков и укрепить свои позиции в борьбе за Лигу Чемпионов.

"Челси" Тухеля до сих пор непобедим, но лондонцы потеряли важные очки – война за ЛЧ набирает обороты

"Пенсионеры" продлили беспроигрышную серию под руководством нового тренера. Но вряд ли нулевая ничья с "Лидсом" порадовала Томаса Тухеля, ведь его команда потеряла важные очки с точки зрения борьбы за путевку в ЛЧ. "Лестер" свой матч выиграл и оторвался от "Челси" на 5 пунктов, а вот снизу "синих" поджимают "Вест Хэм" (3 очка отставания и матч в запасе), "Эвертон" (5 баллов и игра в запасе) и "Тоттенхэм" (6 пунктов при той же игре в запасе). Соответственно, осечка с "Лидсом" может дорого обойтись "Челси", но пока именно команда Тухеля является фаворитом на последнюю четвертую путевку в Лигу Чемпионов. "Пенсионеры" – самая стабильная команда из всех вышеперечисленных. Потерей "Челси" мог воспользоваться "Тоттенхэм, " но для этого предстояло побеждать "Арсенал" в дерби Северного Лондона. Именно "шпоры" забили первыми после блестящего удара Эрика Ламелы, но два гола "канониров" принесли 3 очка команде Микель Артеты. Правда, шансов на ЛЧ у "Арсенала" практически нет даже после триумфа в дерби, но хотя бы за путевку в еврокубки "пушкари" точно должны побороться.

"Атлетико" снова споткнулся – чемпионской интриге в Испании быть

Команда Диего Симеоне не смогла забить хотя бы гол в ворота скромного "Хетафе". Как следствие – нулевая ничья и очередная потеря очков "матрасников". Еще не так давно "Атлетико" единодушно вручили чемпионский титул, но стабильный механизм "кольчонерос" очень невовремя забуксовал. "Реал" сразу же воспользовался осечкой земляков, дожав "Эльче" уже в компенсированное время. Сегодня же к мадридцам может приблизиться и Барселона (мы пишем материал еще до матча "блаугранас"), которая проведет домашний поединок с аутсайдером Ла Лиги – "Уэской". Несколько недель назад "Атлетико" уверенно возглавлял турнирную таблицу Примеры, оторвавшись от преследователей на 10 пунктов. А сейчас гандикап может сократиться до четырех очков, при этом "матрасникам" еще предстоит играть против "Барселоны" на "Камп Ноу". Словом, интрига в борьбе за чемпионство в Ла Лиге снова жива – и это отличные новости.

"Интер" рвется к чемпионству, "Наполи" огорчает "Милан" и "Рому"

В 27-м туре Серии "А" команда Антонио Конте вырвала победу над "Торино" благодаря голу Лаутаро Мартинеса на последних минутах игры. "Нерадзурри" продолжили свое победное шествие, подтвердив статус главного фаворита борьбы за Скудетто. "Интер" выиграл 8 поединков чемпионата подряд и оторвался от "Милана" уже на 9 пунктов. Этому способствовала и домашнее поражение "россонери" от "Наполи". Дженнаро Гаттузо на "Сан-Сиро" отобрал очки у своей бывшей команды, а неаполитанцы улучшили свои шансы на финиш в зоне Лиги Чемпионов. "Наполи" после недавней победы над "Ювентусом" обыграл и "Милан", подтвердив свою способность противостоять лидерам чемпионата если не на дистанции, то хотя бы в конкретно взятом матче. Победа "Наполи", кроме "Милана", огорчила еще и "Рому" с "Аталантой", которые конкурируют с неаполитанцами за место в ТОП-4. Если бергамаски свои очки взяли, разобравшись со "Специей", то команда Паулу Фонсеки неожиданно уступила аутсайдеру "Парме". После этой неудачи "джалоросси" выпали из ТОП-4.

Роналду обошел Пеле и стал самым результативным футболистом в истории

Наконец произошло то, к чему все давно шло. Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота "Кальяри", который стал для него лишь вторым в футболке "Старой синьоры" за почти 3 года. Но теперь именно Криштиану стал самым результативным игроком в истории футбола – в его активе 770 голов, что позволило обойти знаменитого Пеле. Сам бразилец уже поздравил Роналду с этим впечатляющим достижением. К слову, в том же матче CR7 вполне мог получить красную карточку за столкновение с голкипером гостей Алессио Краньйо, но рефери ограничился лишь желтой.

"Бавария" ушла в отрыв – "РБ Лейпциг" прервал победную серию

Действующий чемпион Германии увеличил отрыв от команды Юлиана Нагельсманна. "Бавария" на выезде разобралась с "Вердером", а вот "РБ Лейпциг" потерял очки в поединке с "Айнтрахтом", который отчаянно борется за место в зоне ЛЧ. По итогам 25-го тура Бундеслиги "Бавария" оторвалась от "быков" на 4 пункта. Настоящая битва разворачивается и в борьбе за ЛЧ. "Вольфсбург", "Айнтрахт", "Боруссия" (Д), "Байер" и даже берлинский "Унион" претендуют на две путевки в самый престижный евротурнир. Зато продолжает сыпаться "Боруссия" из Менхенгладбаха, которая проиграла четвертый матч чемпионата подряд. Похоже, новость о переходе Марко Розе в дортмундскую "Боруссию" подкосила "жеребцов", которые последний раз выигрывали в чемпионате еще 22 января.