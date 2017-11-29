Роналду: "Кто достанется Португалии на ЧМ-2018, того и будем обыгрывать"



Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не волнуется насчет возможных вариантов жеребьёвки Чемпионата Мира-2018.

"Я совершенно спокоен, так как знаю, что все группы будут достаточно сбалансированными, хоть некоторые команды и выделяются на фоне других. Я спокоен, так как знаю, что к началу турнира наша команда будет в полной готовности. Какие сборные нам достанутся, тех нам нужно будет обыграть. Всё как обычно", - приводит слова Роналду официальный сайт ФИФА.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря.

Не пропустите: Ургант станет ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018. | http://soccernews.ru