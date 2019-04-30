Роналду купил эксклюзивный Bugatti за 11 миллионов евро (фото)

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Роналду купил эксклюзивный Bugatti за 11 миллионов евро (фото)

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет обладателем автомобиля "Bugatti La Voiture Noire".

За эксклюзивный гиперкар футболист заплатил 11 миллионов евро, однако прокатиться на нём португалец сможет не раньше 2021 года, когда инженеры завершат все работы.

Стоит отметить, что мощность двигателя автомобиля составляет 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость - 420 км/час.

34-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 27 голов и сделал 13 ассистов.

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