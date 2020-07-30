Роналду купил новую яхту

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Роналду купил новую яхту

Нападающий туринского "Ювентуса" Кришиану Роналду стал владельцем элитной яхты стоимостью более 6 миллионов евро.

По информации Daily Mail, на судне есть пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, большая лаундж-зона, столовая, современная кухня и окна в полный рост, из которых открываются панорамные виды на море.

Стоит отметить, что в последнее время сам португалец и его возлюбленная Джорджина Родригес регулярно публикуют фото с новой яхты.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 45 матчей, забил 35 голов и сделал 7 ассистов.

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