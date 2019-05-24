Роналду купил новый автомобиль за миллион евро

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду купил очередную машину. В своем инстаграме футболист прокатился на новом приобретении.

Роналду купил суперкар McLaren Senna, который стоит около 1 миллиона евро. Стоит отметить, что автомобиль был назван в честь легендарного бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны.

Недавно в СМИ была информация о том, что португалец приобрел самый дорогой автомобиль в мире.

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