Роналду купил участок в Португалии за 8 миллионов евро
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду купил землю на Лиссабонской Ривьере.
35-летний португалец приобрел участок площадью около десяти тысяч квадратных метров районе Кашкайша, Кинта-да-Маринья, примерно за 8 миллионов евро.
На территории будет построен особняк, который станет бизнесом Роналду.
"Это инвестиция, а не дом, где футболист думает жить постоянно, когда перестанет играть", - рассказал источник.
А еще: Роналду поделился мыслями после возобновления тренировок с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16