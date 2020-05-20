Роналду купил участок в Португалии за 8 миллионов евро

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Роналду купил участок в Португалии за 8 миллионов евро

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду купил землю на Лиссабонской Ривьере.

35-летний португалец приобрел участок площадью около десяти тысяч квадратных метров районе Кашкайша, Кинта-да-Маринья, примерно за 8 миллионов евро.

На территории будет построен особняк, который станет бизнесом Роналду.

"Это инвестиция, а не дом, где футболист думает жить постоянно, когда перестанет играть", - рассказал источник.

А еще: Роналду поделился мыслями после возобновления тренировок с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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