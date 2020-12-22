Роналду летит вверх, ПСЖ и "Тоттенхэм" опускаются вниз, "Милан" и "Ливерпуль" - стабильны: главные итоги футбольных выходных

"Ливерпуль" и МЮ взяли реванш за крупные поражения в начале сезона. Два самых популярные клубы Туманного Альбиона устроили шоу – мерсисайдцы растоптали "Кристал Пэлэс", а манкунианцы уничтожили "Лидс". У "Ливерпуля" залетело почти все: Фирмино и Салах оформили по дублю, а Мане разозлился, что его ранней заменой лишили такой возможности. Юрген Клопп несется к титулу, несмотря на переполненный лазарет. Сульшер неожиданно также ворвался в чемпионскую гонку, потеряв всего два очка за 7 последних туров. В воскресенье МЮ уже к третьей минуты решил судьбу поединка с "Лидсом" – дублем выстрелил Мактоминей. Это рекорд АПЛ по скорости оформления дублей, между прочим.

Машина Моуринью сломалась? "Тоттенхэм" начал неделю на вершине АПЛ, а закончил за пределами зоны ЛЧ. Такова цена двух подряд поражений. И если с "Ливерпулем" "шпоры" сыграли нормально и могли жаловаться на недостаток везения, то против "Лестера" был провал. Лишь один удар с игры (другие со стандартов), фирменные смертельные контратаки исчезли, а хваленая оборона допустила 11 выстрелов из пределов штрафной. Теперь у Моуринью хотя бы хватило совести не сказать, что проиграла лучшая команда. Ну а "Лестер" благодаря пенальти выпрыгнул на второе место – фантастически, но треть всех голов в чемпионате "лисы" провели с отметки.

"Арсенал" беспросветно летит в пропасть. Одна победа в АПЛ за два месяца – тотальная катастрофа. Такое страшно озвучивать, но "канониры" реально претендуют на вылет. Не только по набранным очкам, но и по качеству игры. Поражение от "Эвертона" уже никого не удивило – атака команды не очень мощная и не способна компенсировать случайный пропущенный мяч. "Арсенал" регулярно проваливается на поле, а это следствие бездарной деятельности руководства. Кредит доверия к Микелю Артете исчерпывается даже у самых преданных его поклонников.

Месси забивает, но "Барселона" не выбирается из кризиса. Каталонцы улучшили результаты и немного облагородили свое расположение в турнирной таблице (ТОП-5 с матчем в запасе – это уже не так уж и плохо), однако игровые проблемы, как показала ничья с "Валенсией", никуда не исчезли. Группа атаки с Гризманном и Брейтуэйтом снова разочаровывала – все упало на плечи Месси. Лео очень много бил по воротам, однако издалека, с невыгодных позиций, а забил лишь благодаря пенальти. Оборона "Барсы" также провалилась, допустив 4 явные голевые моменты у своих ворот. Если бы "летучие мыши" лучше реализовывали свои шансы, могли бы и вывезти из "Камп Ноу" победу.

"Милан" ставит рекорды даже без Ибры! Скептики заждались, когда "россонери" наконец развалятся. И вот, казалось, спад наступил – ребята Стефано Пиоли в течение недели не сумели обыграть двух аутсайдеров. Однако в воскресенье "Милан" вернулся на победный путь, одолев крепкого соперника благодаря рекордному гола Леау через 6,2 секунды после стартового свистка. Симпатичный "Сассуоло" в игре с лидером не изменил себе (много владел мячом, активно прессинговал), но "Милан" в этом сезоне просто неудержим. Что самое важное – команда уже месяц разрывает без травмированного Ибрагимовича и остается во главе турнирки.

Роналду опять летает по штрафной. Роналду в Италии сформировал традицию – раз в год перед праздниками он "взлетает в небо". В декабре 2019-го Криштиану забил с воздуха "Сампдории", подпрыгнув на 71 сантиметр. А в декабре 2020-го повторил трюк в поединке с "Пармой" – опять перевисел соперников и головой поразил ворота. "Ювентус" в этот уикенд не просто победил, а выдал, пожалуй, лучший матч под руководством Андреа Пирло. "Старая синьора" показала классное движение мяча, никто не выпадал, особенно понравились Мората (гол + два ассиста) и Бентанкур. Да, это еще ничего не значит, но "Юве" списали очень рано. За чемпионство они бороться будут!

В Германии все стабильно: "Бавария" – "чемпион", "Байер" – "Неверкузен". Никак леверкузенцам не удается избавиться от клейма "Неверкузен" и выиграть хоть какой-то титул. Пусть даже условный – рождественское чемпионство. "Байер" и "Бавария" в очном поединке разыгрывали право встретить Новый год на вершине таблицы. "Фармацевты" выглядели очень прилично, периодами навязывали Мюнхену свою игру, но в итоге капитулировали перед лучшим футболистом года – Левандовски забил по голу под занавес каждого из таймов. "Бавария" идет первой, хотя заметно сдала по сравнению с летом. Радикальные эксперименты Ганси Флика (Алаба в опорной зоне, Зюле на правом фланге) не работают. Большая радость – вернулся из лазарета Киммих, без которого развалилась вся структура.

ПСЖ имеет реальную конкуренцию. Во Франции наметилась долгожданная борьба за чемпионство. Пари Сен-Жермен не может справиться с оппонентами – на прошлой неделе было поражение от "Лиона", а теперь нулевая ничья с "Лиллем", который выбрался на первое место Лиги 1. Без Неймара и Мбаппе атака выглядела совершенно не солидно. Парижане могли и проиграть, если бы не самоотверженность Преснеля Кимпембе, который получил повреждения, но героически остановил выход "Лилля" 4 в 1. Это был самый эффектный момент вечера, а, возможно, и всего уикенда.