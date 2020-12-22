Роналду летит вверх, ПСЖ и "Тоттенхэм" опускаются вниз, "Милан" и "Ливерпуль" - стабильны: главные итоги футбольных выходных

Теги псжбарселонабавария мюнхенмилантоттенхэмманчестер юнайтед

Роналду летит вверх, ПСЖ и "Тоттенхэм" опускаются вниз, "Милан" и "Ливерпуль" - стабильны: главные итоги футбольных выходных

"Ливерпуль" и МЮ взяли реванш за крупные поражения в начале сезона. Два самых популярные клубы Туманного Альбиона устроили шоу – мерсисайдцы растоптали "Кристал Пэлэс", а манкунианцы уничтожили "Лидс". У "Ливерпуля" залетело почти все: Фирмино и Салах оформили по дублю, а Мане разозлился, что его ранней заменой лишили такой возможности. Юрген Клопп несется к титулу, несмотря на переполненный лазарет. Сульшер неожиданно также ворвался в чемпионскую гонку, потеряв всего два очка за 7 последних туров. В воскресенье МЮ уже к третьей минуты решил судьбу поединка с "Лидсом" – дублем выстрелил Мактоминей. Это рекорд АПЛ по скорости оформления дублей, между прочим.

Машина Моуринью сломалась? "Тоттенхэм" начал неделю на вершине АПЛ, а закончил за пределами зоны ЛЧ. Такова цена двух подряд поражений. И если с "Ливерпулем" "шпоры" сыграли нормально и могли жаловаться на недостаток везения, то против "Лестера" был провал. Лишь один удар с игры (другие со стандартов), фирменные смертельные контратаки исчезли, а хваленая оборона допустила 11 выстрелов из пределов штрафной. Теперь у Моуринью хотя бы хватило совести не сказать, что проиграла лучшая команда. Ну а "Лестер" благодаря пенальти выпрыгнул на второе место – фантастически, но треть всех голов в чемпионате "лисы" провели с отметки.

"Арсенал" беспросветно летит в пропасть. Одна победа в АПЛ за два месяца – тотальная катастрофа. Такое страшно озвучивать, но "канониры" реально претендуют на вылет. Не только по набранным очкам, но и по качеству игры. Поражение от "Эвертона" уже никого не удивило – атака команды не очень мощная и не способна компенсировать случайный пропущенный мяч. "Арсенал" регулярно проваливается на поле, а это следствие бездарной деятельности руководства. Кредит доверия к Микелю Артете исчерпывается даже у самых преданных его поклонников.

Месси забивает, но "Барселона" не выбирается из кризиса. Каталонцы улучшили результаты и немного облагородили свое расположение в турнирной таблице (ТОП-5 с матчем в запасе – это уже не так уж и плохо), однако игровые проблемы, как показала ничья с "Валенсией", никуда не исчезли. Группа атаки с Гризманном и Брейтуэйтом снова разочаровывала – все упало на плечи Месси. Лео очень много бил по воротам, однако издалека, с невыгодных позиций, а забил лишь благодаря пенальти. Оборона "Барсы" также провалилась, допустив 4 явные голевые моменты у своих ворот. Если бы "летучие мыши" лучше реализовывали свои шансы, могли бы и вывезти из "Камп Ноу" победу.

"Милан" ставит рекорды даже без Ибры! Скептики заждались, когда "россонери" наконец развалятся. И вот, казалось, спад наступил – ребята Стефано Пиоли в течение недели не сумели обыграть двух аутсайдеров. Однако в воскресенье "Милан" вернулся на победный путь, одолев крепкого соперника благодаря рекордному гола Леау через 6,2 секунды после стартового свистка. Симпатичный "Сассуоло" в игре с лидером не изменил себе (много владел мячом, активно прессинговал), но "Милан" в этом сезоне просто неудержим. Что самое важное – команда уже месяц разрывает без травмированного Ибрагимовича и остается во главе турнирки.

Роналду опять летает по штрафной. Роналду в Италии сформировал традицию – раз в год перед праздниками он "взлетает в небо". В декабре 2019-го Криштиану забил с воздуха "Сампдории", подпрыгнув на 71 сантиметр. А в декабре 2020-го повторил трюк в поединке с "Пармой" – опять перевисел соперников и головой поразил ворота. "Ювентус" в этот уикенд не просто победил, а выдал, пожалуй, лучший матч под руководством Андреа Пирло. "Старая синьора" показала классное движение мяча, никто не выпадал, особенно понравились Мората (гол + два ассиста) и Бентанкур. Да, это еще ничего не значит, но "Юве" списали очень рано. За чемпионство они бороться будут!

В Германии все стабильно: "Бавария" – "чемпион", "Байер" – "Неверкузен". Никак леверкузенцам не удается избавиться от клейма "Неверкузен" и выиграть хоть какой-то титул. Пусть даже условный – рождественское чемпионство. "Байер" и "Бавария" в очном поединке разыгрывали право встретить Новый год на вершине таблицы. "Фармацевты" выглядели очень прилично, периодами навязывали Мюнхену свою игру, но в итоге капитулировали перед лучшим футболистом года – Левандовски забил по голу под занавес каждого из таймов. "Бавария" идет первой, хотя заметно сдала по сравнению с летом. Радикальные эксперименты Ганси Флика (Алаба в опорной зоне, Зюле на правом фланге) не работают. Большая радость – вернулся из лазарета Киммих, без которого развалилась вся структура.

ПСЖ имеет реальную конкуренцию. Во Франции наметилась долгожданная борьба за чемпионство. Пари Сен-Жермен не может справиться с оппонентами – на прошлой неделе было поражение от "Лиона", а теперь нулевая ничья с "Лиллем", который выбрался на первое место Лиги 1. Без Неймара и Мбаппе атака выглядела совершенно не солидно. Парижане могли и проиграть, если бы не самоотверженность Преснеля Кимпембе, который получил повреждения, но героически остановил выход "Лилля" 4 в 1. Это был самый эффектный момент вечера, а, возможно, и всего уикенда.

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании

"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов