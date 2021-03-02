Роналду летом может покинуть "Ювентус"

Туринский "Ювентус" в летнее трансферное окно может расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб не может продолжать платить футболисту зарплату, которая с учетом налогов составляет 60 миллионов евро в год. Контракт форварда истекает летом 2022 года, но "Ювентусу" сложно найти средства на финансирование соглашения в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал три результативные передачи.

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