Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия

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Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила состав символической сборной по итогам минувшего десятилетия.

В список попали только европейские футболисты.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

Защита: Филипп Лам (экс-Германия), Серхио Рамос (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Леонардо Бонуччи (Италия).

Полузащита: Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Кевин де Брюйне (Бельгия).

Нападение: Криштиану Роналду (Португалия), Роберт Левандовски (Польша).

Не пропустите: Роналду - лучший игрок десятилетия в Европе по версии IFFHS. | http://soccernews.ru
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