Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии

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Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре против "Ромы".

Как сообщает Opta, 36-летний португалец с момента своего дебюта в Серии А сделал 84 результативных действия (68 голов и 16 ассистов), что является лучшим показателем в лиге.

Отмечается, что нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле за это время поучаствовал в 82 голах, Дуван Сапата из "Аталанты" - в 66, Франческо Капуто из "Сассуоло" - в 58, Фабио Квальярелла из "Сампдории" - в 55.

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