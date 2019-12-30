Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг футболистов, зарабатывающих больше всех в инстаграме.
Португалец в 2019 году получил 47,8 миллионов долларов за размещение на своей странице 49 рекламных постов.
На втором месте расположился капитан "Барселоны" Лионель Месси - 23,3 миллиона долларов за 36 рекламных постов.
В топ-5 также вошли Дэвид Бекхэм (10,7 млн), Неймар (7,2 млн) и Златан Ибрагимович (4 млн).
Не пропустите: Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10