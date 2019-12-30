Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг футболистов, зарабатывающих больше всех в инстаграме.

Португалец в 2019 году получил 47,8 миллионов долларов за размещение на своей странице 49 рекламных постов.

На втором месте расположился капитан "Барселоны" Лионель Месси - 23,3 миллиона долларов за 36 рекламных постов.

В топ-5 также вошли Дэвид Бекхэм (10,7 млн), Неймар (7,2 млн) и Златан Ибрагимович (4 млн).

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