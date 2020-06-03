Роналду - лидер среди игроков Серии А с 2000 года по количеству минут на гол

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим футболистом Серии А с 2000 года по количеству минут на один гол.

Согласно данным Transfermarkt, 35-летний португалец в среднем забивает каждые 110 минут. В топ-3 также вошли Кристиан Вьери и Давид Трезеге.

Напомним, что Роналду выступает в Серии А с лета 2018 года. В этом сезоне Роналду идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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