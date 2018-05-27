Роналду: "Лига Чемпионов должна быть переименована в Лигу Чемпионов CR7"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сделал очередное громкое заявление.

" Может быть, теперь Лига Чемпионов должна изменить свое название и называться Лигой Чемпионов CR7 ", - приводит слова 33-летнего нападающего королевского клуба El Mundo Deportivo.

В завершившемся сезоне ЛЧ Роналду забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах за "Реал".

Напомним, больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. Также португалец вплотную приблизился к рекордсмену по количеству выигранных кубков чемпионов. Кроме того, он стал лучшим игроком сезона в Лиге Чемпионов и лучшим бомбардиром турнира в шестом сезоне подряд.