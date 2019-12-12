Роналду: "Лига Чемпионов - это мой турнир"

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Роналду: "Лига Чемпионов - это мой турнир"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал заявление после победы над "Байером" в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Что ж, позади очередной вечер Лиги Чемпионов. Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное - это команда. Во втором тайме мы играли превосходно и забили два гола. Мы прошли групповой этап без единого поражения и выиграли группу, так что рады своему достижению и с уверенностью смотрим в будущее", - цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.

В текущем розыгрыше ЛЧ португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах. Всего он отличился 128 раз в 168 играх турнира.

Роналду является пятикратным победителем Лиги Чемпионов.

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